Bruker veipenger til skole:

– For tidlig å si hvilke veiprosjekter det går ut over

Flertallet i fylkestinget vil bruke veipenger for å berge skoletilbud i Nordland. – Det er for tidlig å si hvilke veiprosjekter dette vil gå ut over, sier Bent-Joacim Bentzen (Sp), som er fylkesråd for samferdsel.