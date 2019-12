–Det sies det ta hensyn, men det er bare tøv

Pluss

Ordføreren tillater seg å være veldig skuffet over avgjørelsen om å kutte ut det videregående tilbudet på Melbu. Linjene restaurant- og matfag, design og håndverk og frisør er et saga blott når det ringer ut for siste gang til sommeren. Ansatte mister jobbene, og Hadsel mister et sårt trengt utdanningstilbud, mener han.