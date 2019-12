Eiendomsoverdragelser i Hadsel i november

Pluss

Ringveien 9 (Gnr 52, bnr 553) er solgt for kr 1.940.000 fra Rolf Steinar Alsos til Karl E Finseth Belbomo (29.11.2019)



Gnr 66, bnr 561 er solgt for kr 26.380 fra Ragnar Dagfinn Pettersen til Cathrine Hope Asbjørnsen og Petur Hans Poulsen (28.11.2019)



Gnr 14, bnr 6 er overdratt fra Gunvor Henny Aspelund til Kollfinn Edgar Aspelund (25.11.2019)



Multebærveien 13 (Gnr 65, bnr 799) er overdratt fra Kaare Erik Olsen til Ingar Nordmo Olsen (25.11.2019)



Gnr 14, bnr 6 er overdratt fra Kollfinn Edgar Aspelund til Grethe Kristin Aspelund, Hege Anita Kristiansen, Marian Lill Kristiansen, Vegard Aspelund og Øyvind Aspelund (25.11.2019)



Andel av Gnr 14, bnr 6 er solgt for kr 736.000 fra Grethe Kristin Aspelund, Hege Anita Kristiansen, Marian Lill Kristiansen og Øyvind Aspelund til Karina Alijeva Aspelund og Vegard Aspelund (25.11.2019)



Chr. Frederiksens gate 17 (Gnr 52, bnr 16) er solgt for kr 3.150.000 fra Kristin Elisabeth Uppman og Tor Lindgaard til Benyapa Wongsanao og Charnsawad Wongsanao (25.11.2019)

Salget omfatter også Gnr 52, bnr 160



Los Holtes vei 1 C (Gnr 65, bnr 975) er solgt for kr 700.000 fra Veronika Nilsen til Gøran Jensen og Harald-Mikal Nikolaisen (22.11.2019)



Hegreveien 14 A (Gnr 64, bnr 112, seksjon 1) er solgt for kr 2.100.000 fra Jostein Bertin Øgård til Preben Johansen Rønning (20.11.2019)

Salget omfatter også Hegreveien 14 C (Gnr 64, bnr 112, seksjon 2)



Sævtjønnveien 13 B (Gnr 66, bnr 426) er solgt for kr 1.970.000 fra Linn Sørensen til Alette Birgitte Madsen (20.11.2019)



Villaveien 5 B (Gnr 52, bnr 875) er solgt for kr 1.650.000 fra Gerd Antonie Flusund til Jan-Roger Guldberg (20.11.2019)



Midnattsolveien 4322 (Gnr 32, bnr 63) er solgt for kr 750.000 fra Harriet Olufsen og William Reinhart Olufsen til Gudmund M Sandholm og Sofie Caroline Schultz (20.11.2019)



Gnr 3, bnr 27 er solgt for kr 140.000 fra Atle Ragnar Dahl til Ragnhild Marie Gabrielsen (20.11.2019)



Møysalveien 3402 (Gnr 3, bnr 62) er overdratt for kr 140.000 fra Tormod J L Pettersen til Ragnhild Marie Gabrielsen (20.11.2019)



Markedsgata 13 (Gnr 65, bnr 122, seksjon 5) er overdratt fra Kitty Marie Nilsen til Hans Petter Nilsen (19.11.2019)



Løvetannveien 5 (Gnr 66, bnr 545, seksjon 1) er solgt for kr 187.500 fra Holm Og Lind Eiendom As til Svein-Olav Elvegård (19.11.2019)



Andel av Grunnførfjordveien 72 (Gnr 37, bnr 3) er overdratt fra Jan Nordahl til Øyvind Sundby (18.11.2019)

Overdragelsen omfatter også e.d. i Larvik kommune

Overdragelsen omfatter også e.d. i Notodden kommune



Skogveien 3 (Gnr 65, bnr 206) er overdratt for kr 800.000 fra Askill Zahl Jensen til Joachim Hansen Knudsen og Vegard Ramsevik (14.11.2019)



Andel av Gnr 52, bnr 602, fnr 1 er overdratt for kr 450.000 fra Leif Arne Harry Johansen til Magne Anders Carstensen (13.11.2019)



Ørneveien 9 (Gnr 64, bnr 40) er solgt for kr 3.600.000 fra Stilo As til Arild Magne Fredriksen og Merethe Liland Fredriksen (12.11.2019)



Andel av Gnr 68, bnr 6 er overdratt fra Helene Sophie Breivik til Bjørn Breivik (11.11.2019)



Midnattsolveien 4100 (Gnr 33, bnr 6) er solgt for kr 1.750.000 fra Bjørg Nelly Kaland, Britt Astrid Hansen og Norunn Pauline Pettersen til Cecilie Rydberg og Torodd Nymoen (11.11.2019)



Vikaveien 50 (Gnr 51, bnr 172) er solgt for kr 3.850.000 fra Rune Andersen til Kristian Lyngli og Maya Rognstad (11.11.2019)



Midnattsolveien 4100 (Gnr 33, bnr 6) er overdratt fra Søren Johan Pettersen til Bjørg Nelly Kaland, Britt Astrid Hansen og Norunn Pauline Pettersen (11.11.2019)



Gnr 69, bnr 33 er solgt for kr 2.150.000 fra Olav Einar Kaspersen til Arnvid Johansen og Hege Fredriksen (07.11.2019)



Andel av Gnr 75, bnr 101 er overdratt fra Arnolda Benjaminsen til Randi Woll, Steinar Woll og Synnøve Alfnes (06.11.2019)



Gnr 75, bnr 101 er solgt for kr 650.000 fra John Severin Jørgensen, Liv Marit Edvardsen, Morten Johan Berg, Randi Woll, Steinar Woll, Synnøve Alfnes og Tirill Berg til Riber Eiendom As (06.11.2019)



Hesteskoveien 8 A (Gnr 52, bnr 765) er solgt for kr 1.440.000 fra Mona Therese Lauritsen til Elisabeth Delp (06.11.2019)



Åkerveien 6 A (Gnr 52, bnr 728) er solgt for kr 1.275.000 fra Ranveig Edith Robertsen til Benedikte Aas (06.11.2019)



Linerleveien 28 D (Gnr 64, bnr 367, seksjon 2) er solgt for kr 1.980.000 fra Ann Julie Reiertsen og Lars Marcus Bekkevold til Beathe Elvenes Knudsen og Jørgen Elvenes Knudsen (06.11.2019)



Blåbærveien 9 (Gnr 65, bnr 769) er solgt for kr 4.100.000 fra Arild Magne Fredriksen til Mats Ole Birkeland og Silje Kjørstad (05.11.2019)



Sminesgata 12 (Gnr 52, bnr 101) er overdratt fra Arvid Hans Hagerup til Åse Synnøve Hagerup (04.11.2019)



Sminesgata 12 (Gnr 52, bnr 101) er overdratt fra Åse Synnøve Hagerup til Else Marie Hagerup og Lisbeth Hagerup (04.11.2019)

Overdragelsen omfatter også Gnr 52, bnr 577



Gnr 97, bnr 39 er solgt for kr 1.700.000 fra Rolf Helge Moe til Gunn Ida Simonsen og Ruben Pettersen (04.11.2019)