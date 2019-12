Nå har han utlyst stillingen som teknisk sjef

Pluss

- Som kommunalsjef vil du få en sentral rolle i Hadsel kommunes videre utvikling, både som medlem av den strategiske ledergruppen og som leder for ditt eget område. Kommunalsjefen rapporterer til kommunedirektør og har det overordnede ansvaret for teknisk sektor, heter det i utlysningen på kommunens hjemmeside.

I søknadsteksten opplyses det at teknisk sjef får tre enhetsledere som skal rapportere til seg. Totalt vil den som ansettes få ansvar for drøyt 80 ansatte.

Kommunen ønsker en strategisk og handlekraftig leder med gode lederegenskaper, strategiske evner og operativ kapasitet.

Søknadsfristen er satt til 7. januar neste år. Stillingen ble publisert på kommunens hjemmesider tirsdag kveld.

Omorganisering av teknisk etat i Hadsel: Han er direktørens storfavoritt lenge før stillingen er utlyst Brannsjef og konstituert teknisk sjef i Hadsel kommune, Øyvind Stensø Skjørholm, er kommunedirektørens storfavoritt allerede før stillingen som teknisk sjef er ulyst. Det er usikkert om det blir stilt krav til teknisk utdannelse på ingeniørnivå.

Utlysningen av stillingen har vært diskutert både i partssammensatt utvalg og arbeidsmiljøutvalget i Hadsel kommune. Fagforeningene har krevd høyere utdanning i forbindelse med utlysning av stillingen som teknisk sjef, og har fått gjennomslag for det. Det er imidlertid ikke konkretisert om det kreves ett, to eller tre års høyere utdanning for den som skal tilsettes som teknisk sjef i Hadsel kommune.