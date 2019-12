Bilist forsøkte å dekke over utforkjøring ved å drikke alkohol

Pluss

Vedkommende som møter i Vesterålen tingrett i dag, torsdag 5.. desember, er siktet for brudd mot Vegtrafikklovens § 22. Eller promillekjøring på godt norsk. Som det står i siktelsen: «Ved Sigerfjordtunellen i Sortland førte han en personbil […] til tross for at han var påvirket av alkohol." Så langt virker det greit. Deretter blir det mer komplisert.