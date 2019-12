Disse stemte for videregående-nedleggelser i Vesterålen. Dette gir de som årsak

Pluss

Av de som kunne vært tilstede og stemt, men som ikke deltok i Bodø for å stemme var Senterpartiets Kurt Jenssen. Han meldte forfall og møtte som Hadsel-ordfører, etter eget utsagn for å kunne gi sitt budskap til utdanningskomiteen som representant for Hadsel og for at han hadde viktige møter i Hadsel denne uken.