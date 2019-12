De ville ha et hjem, men endte i økonomisk uføre

Pluss

Per Johan og Mariann Jacobsen ønsket seg et hus. De kontaktet derfor Bob Kenny Larsen som var daglig leder i BK Boliger AS. BK Boliger skulle ta opp et boliglån for ekteparet Jacobsen. Det skulle dekke kostnadene for oppføringen av huset., og kostnader til andre leverandører og entreprenører som deltok i prosjektet. Med BK Boliger og Bob Kenny Larsen som ansvarlig, følte ekteparet Jacobsen at saken var i trygge hender. De skulle få huset de ønsket seg, men slik skulle det ikke gå.