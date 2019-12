Stoffet kan være kreftfremkallende, sier forskere

Pluss

Torsdag meldte TV2 at franske forskere mener tilsetningsstoffet titandioksid kan være kreftfremkallende. Det omtales også som E171 eller CI 77891. Dette stoffet har Vesteraalens brukt, og en rask sjekk i forretninger på Sortland, viser at fiskebollebokser er merket med at de inneholder stoffet. Bokser produsert etter 1. desember 2019 inneholder ikke E171.