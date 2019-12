– Når noen trenger hjelp, bør man hjelpe hvis man kan

Pluss

Men de lo altså. Da den opprinnelige Værøy-mannen en februardag for 25 år siden, annonserte at som sangglad innflytter til Melbu ønsket å bli med i blandakoret. Det hadde vært sangoppvisning i et femtiårslag, og han skjønte det var noe for ham. Det kunne ikke bare være lokalpolitikk og arbeide ved den videregående skolen.