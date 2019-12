Romersk mann kjørte i 104 km/t i Vesterålen. Må møte i retten

Pluss

Et gammelt uttrykk lyder «Når du er i Roma, gjør som romerne.» Ting tyder på at romere gjør som romere også utenfor hjembyen. I hvert fall er tiltalte for brudd på fartsgrensen bosatt i Den evige stad Roma. Det er også noe definitivt italiensk over hastigheten: 104 kilometer i 50-sonen. Med farten risikerer tiltalte å miste førerkortet i 18 måneder. Nå skal det legges til at en slik straff vanligvis gjelder i Norge og ikke i hjemlandet til utenlandske fartsovertredere. Dette er for øvrig ikke første gang i år en italiensk fartssynder stiller i Vesterålen tingrett.