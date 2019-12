Områdereguleringsplan for Fiskebøl til endelig behandling: Vil ha senterplaner vedtatt

Pluss

Reguleringsplanen skal følge opp kommuneplanens arealdel, ved å tilrettelegge for en etablering av et oljevern - og miljøsenter på Fiskebøl, samt annen sjørelatert næringsvirksomhet som kan passe inn i næringsklyngen. I planen tas det høyde for fremtidige behov både i forhold til oljevern - og miljøsenteret, og annen fremtidig næringsaktivitet som kan komme.