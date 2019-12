Tatt med en hekto hasj på rommet

Pluss

I november i fjor ble tiltalte tatt med nærmere ett hekto hasj på rommet sitt på et rehabliteringshjem i Nordland. Nærmere bestemt 90 gram. Det regnes som mer enn til eget bruk. Små mengder straffes gjerne med forenklede forelegg. Det finnes ingen klare grenser for hva som regnes som eget bruk. Men 90 gram overskrider klart grensen. Da kommer Straffelovens paragraf 231 inn i bildet. Den sier at «Med bot eller fengsel inntil to år straffes den som ulovlig tilvirker, innfører, utfører, erverver, oppbevarer, sender eller overdrar stoff som etter regler med hjemmel i legemiddelloven paragraf 22 er å anse som narkotika.»