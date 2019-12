– Gratis parkering er et stort konkurransefortrinn for Sortland

Pluss

– Facebook-gruppen ble startet som en protestaksjon mot fjorårets forslag om å innføre parkeringsavgift i sentrum. Politikerne stemte i tolvte time mot dette, og jeg trodde de sto for det de stemte for da. At de nå igjen forsøker å innføre parkeringsavgift, er trist for å si det mildt, sier Marthinussen til VOL.