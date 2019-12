Andøy kommune i ny anbudsstrid

Pluss

I november skrev om VOL om tvistesaken mellom Andøy kommune og IT-selskapet iTet AS. Det dreide seg om strid om anbud. Andøy kommune tildelte først kontrakten på ny infrastruktur for kommunes datanettverk til iTet. Dette ble omgjort da selskapet Atea AS kom med et tilbud som var 1,4 millioner kroner lavere. iTet saksøkte derfor Andøy kommune for anbudsfeil. I midten av november falt dommen i Vesterålen tingrett til fordel for Andøy kommune.