Slik skal inspektørene gjennomføre tre tilsyn for å saumfare arbeidsmiljøet

Pluss

Det opplyser Arbeidstilsynet i sin melding om tilsyn etter Arbeidsmiljølovens regler i Hadsel kommune. I meldingen viser Arbeidstilsynet til sin oppgave om å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav for å forebygge arbeidsrelatert sykdom og skade.

– Det vises til vårt brev av 30.10.19 der det fremgår at Arbeidstilsynet har mottatt en henvendelse vedrørende mulige kritikkverdige arbeidsforhold for ansatte i Hadsel kommune, teknisk sektor. Arbeidstilsynet ba med bakgrunn i henvendelsen om informasjon om hvordan kommunen som arbeidsgiver, gjennom sitt systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, sikrer at ansatte i teknisk sektor har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, både fysisk og psykososialt, skriver tilsynsleder Olaug Iren Fossbakk i sitt varsel til Hadsel kommune 6. desember.

Det opplyses at Arbeidstilsynet har fått den informasjon de ba om fra kommunen.

– Arbeidstilsynet har etter en helhetlig vurdering valgt å gjennomføre tilsyn i teknisk sektor. Melding om tilsyn blir sendt i egne brev til de aktuelle enhetene. Arbeidstilsynet vil også gjennomføre separate samtaler med hovedverneombudet og hovedtillitsvalgt for Fagforbundet, heter det i brevet fra Arbeidstilsynet til Hadsel kommune.

Formøte på direktørnivå

Det innledende formøtet blir etter planene gjennomført på kommunedirektørnivå tirsdag 21. januar mellom klokka ni og elleve. Fra Arbeidstilsynet møter seniorinspektør Roar Wulff og seniorinspektør Inger Næstby.

– I tillegg til kommunedirektør bør representanter for ledelsen for teknisk sektor, hovedverneombud og hovedtillitsvalgte delta i formøtet. Videre er det opp til virksomheten selv å ta med sentrale personer. Hvis virksomheten er tilknyttet bedriftshelsetjeneste, ser vi gjerne at en representant fra bedriftshelsetjenesten er til stede, sier tilsynslederen.

Tilsynet er basert på en henvendelse som Arbeidstilsynet har mottatt angående mulige kritikkverdige arbeidsforhold i teknisk sektor i kommunen.

– Slik Arbeidstilsynet forstår det dreier dette seg om organisatoriske forhold i sektoren som gjør at ansatte opplever utfordringer i det psykososiale arbeidsmiljøet. Arbeidstilsynet vurderer, med bakgrunn i det som er registrert, at det er behov for å gjennomføre tilsyn med Hadsel kommune, teknisk sektor.

Ber om redegjørelse

I formøtet ber Arbeidstilsynet om å bli informert om status for arbeidsmiljøarbeidet i teknisk sektor.

– Også når det gjelder eventuelle målrettede tiltak i forhold til utfordringer som danner bakgrunn for henvendelsen til Arbeidstilsynet.

Arbeidstilsynet vil be om redegjørelse for status knyttet til disse forholdene:

Revisjon av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet.

Varsling av kritikkverdig forhold.

Kartlegging og risikovurdering av forhold i det psykososiale arbeidsmiljøet.

Kartlegging og risikovurdering av forhold i det fysiske arbeidsmiljøet.

Melding og håndtering av avvik.

Melding og håndtering av konflikter på arbeidsplassen.

Melding og håndtering av påstander om mobbing og trakassering.

Systematisk forebygging og oppfølging av sykefravær.

Opplæring og implementering i/av overnevnte rutiner for ledere, verneombud og eventuelt andre.

Detaljert plan



I en detaljert plan for gjennomføring av tilsynet med teknisk sektor i Hadsel kommune, viser Arbeidstilsynet til at teknisk sektor ledes av teknisk sjef og at den består av tre avdelinger: Vei, vann og avløp (VVA). Plan og miljø samt brann og redning. De tre avdelingene ledes av hver sin fagleder. Og det skal gjennomføres tilsyn i hver enkelt avdeling. Etter en eventuell omorganisering vil VVA bli «teknisk drift» mens plan og miljø vil bli «teknisk forvaltning» slik Arbeidstilsynet har forstått kommunen.

Etter lunsjtider tirsdag 21. januar skal tilsynet i VVA-avdelingen gjennomføres. Da skal Arbeidstilsynet ha samtaler med fagleder, plasstillitsvalgt og verneombud på ulike tidspunkter. Fra onsdag morgen gjennomføres det et tilsvarende tilsyn med avdelingen for plan og miljø. Deretter et det brann og redning sin tur, hvor tilsynet etter planen fordeles på onsdag ettermiddag og torsdag formiddag.

Etter at Arbeidstilsynet er ferdig med de tre tilsynene, er det også satt av god tid til samtaler med hovedtillitsvalgt i Fagforbundet og hovedverneombud i vernetjenesten.

Oppsummering etter tilsynet

Når det praktiske tilsynet med Hadsel kommune nærmer seg slutten, tar Arbeidstilsynet sikte på å gjennomføre et oppsummeringsmøte etter at tilsynene er gjennomført. I dette møtet vil Arbeidstilsynet presentere sine funn fra tilsynene, samt videre oppfølging av tilsynene. Tidspunkt for dette møtet er foreløpig planlagt torsdag 23. januar klokka 12:30. Deltakerne vil være de samme som deltok på formøtet to dager tidligere.