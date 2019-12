Fylkeskommunen må spare inn 121 millioner kroner på samferdsel:

Vil kutte åtte avganger på strekningen Melbu – Fiskebøl

Nordland Fylkeskommune foreslår å kutte åtte avganger på fergestrekningen Melbu-Fiskebøl. Fylkesråd for samferdsel og Hadselværing, Bent-Joacim Bentzen, sier at de helst ikke vil kutte, men at de må gjøre innsparinger.