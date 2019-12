Sortland Camping kritiske til SE-Gruppen-planer:

– Hvorfor må SE-Gruppen bygge en 20 meter høy fabrikk i et område satt av som friluftsområde?

Sortland Campings innehavere, Helen og Hans-Jørgen Bergseng fortviler over planene for ei elementfabrikk rett ved bedriften sin på Sortland. De har nå hyret en advokat som har funnet flere punkter han mener tilsier at politikerne må si nei til planene.