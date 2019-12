Reduserer formuesskatten i Bø:

Eva Kristoffersen etter at formueskatten ble redusert i Bø: – Gjør meg mer motivert

Etter gårdagens nyhet om at Bø kommune reduserer formuesskatten kraftig, sier bedriftsleder Eva Kristoffersen i Egil Kristoffersen & Sønner AS at dette motiverer henne til fortsatt å jobbe hardt.