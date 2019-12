Kvinne i 20-årene fremstilt for fengsling torsdag. Nå er kjennelsen klar

I går ettermiddag ble det avholdt et fengslingsmøte i Vesterålen tingrett. En kvinne i 20-årene var fremstilt for varetektsfengsling i forbindelse med en serie tyverier og innbrudd i distriktet. Sorenskriver Hans Edvard Roll forteller VOL at kjennelsen nettopp er klar.