Innstiller behandlingen av boet til «Den glade kokk».

Behandlingen av boet til den tidligere kafeen «Den glade kokk», på Stokmarknes, er innstilt. Årsaken er at boets midler ikke kan dekke omkostningene ved fortsatt behandling. Ved en slik situasjon skal, ifølge konkursloven, bostyrer vurdere å kontakte berørte parter eller myndigheter for å få dem til å stille sikkerhet for omkostningene i forbindelse med videre bobehandling.