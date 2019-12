– Han fikk for kort tid, mener Robertsen

Pluss

Det sier Ørjan Robertsen fra Melbu i en kommentar til at Kjell-Børge Freiberg onsdag gikk av som statsråd i Olje- og energidepartementet. Robertsen var i en årrekke leder for LoVePetro, som lenge arbeidet for å få etablert olje- og gassvirksomhet i våre havområder.