Følte seg helt fin tross 1,37 i promille. Vesterålen tingrett mente noe annet

Pluss

Tiltalte erkjent at han kjørte bil utpå dagen 7. august i år. Han benektet heller ikke at han hadde drukket alkohol natten før. Etter det hadde tiltalte og tingretten helt forskjellige opplevelser av virkeligheten. Tiltalte forklarte at han følte seg i helt fin form. Vesterålen tingrett mente noe annet: