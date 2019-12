– En seier for Øksnesavisa, sier redaktøren etter å ha blitt dømt i Pressens Faglige Utvalg

Pluss

– Ja, jeg mener faktisk at dette er en seier for Øksnesavisa. Øksnes kommune hadde i sin omfattende klage hele 11 klagepunkter, noe PFU har uttalt at var altfor omfattende til å behandle i sin helhet. PFU har dermed kun konsentrert seg om de mest essensielle punktene, og har som sagt gjort en god jobb, poengterer Martinussen overfor Vol.