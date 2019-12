Myre Fiskemottak fikk kritikk i Dagbladet. Nå beklager Ted Robin Endresen på vegne av bedriften

Pluss

Utgangspunktet for Dagbladets sak, er et tilsyn i regi av Arbeidstilsynet som fant sted på Myre i februar 2018. Konkret er søkelyset på bygget som kalles «White House», eid av Myre Fiskemottak og som rommer i alt fire leiligheter. Hver leilighet har videre tre soverom med to sengeplasser hver.