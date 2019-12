Satser på Børøya:

Utvider aksjekapitalen for å bygge ny fabrikk

Gulle Eiendom AS på Børøya i Hadsel fikk nylig klarsignal til å bygge ny produksjonshall der Nordpall AS skal inn. Nå utvider selskapet aksjekapitalen for å være økonomisk rustet for gjennomføringen.