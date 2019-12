Den hedenske jula lever videre

For noen år siden vant Per Øyvind Tjeldnes fra Melbu NM i hjemmebrygging i klassen for IPA. Og sommeren 2017 lanserte melbuværing Melbo-øl i samarbeide med Lofotpils.





Velg et øl for smakens skyld

– Ølet jeg brygger selv er av den lysere typen, som egner seg godt til julemat. Jeg synes de typiske juleølene ofte er for tunge og søte. Bokkøl er en øltype som egner seg i julen, men da kanskje helst til kaker, desserter eller på egen hånd, som en avec. Til den tunge julematen foretrekker jeg en pils av god kvalitet, gjerne tysk eller tsjekkisk. Et tørt øl med god bitterhet.

IPA er en annen øltype Tjelsund anbefaler til julematen. Som norgesmester i IPA burde bryggeren vite hva han snakker om.

– Jeg vil også slå et slag for alkoholsvake øl, så det ikke blir for voldsomt. Særlig siden Tjeldnes som mange andre liker en akevitt til julematen.

Siden han har nevnt det alkoholsvake, spør vi om Tjeldnes har noen gode alkoholfrie alternativer:

– Jeg synes det er fint at bryggeriene tar dette på alvor. For eksempel er Erdinger en alkoholfri Weissbier som er rik på kullsyre og står seg godt. Ellers er også alkoholholdig weissbier et godt alternativ til julemat, kanskje særlig til fiskeretter. Til sist har Tjeldnes en oppfordring nå i jul- og julebordsesongen:

– Velg et øl for smakens skyld. Og det trenger ikke være for mye av det gode.

Kristen konge på hedensk julegilde

Når han brygger juleøl fortsetter Tjeldnes en skikk som henger igjen fra vikingtiden. Og den gang var ikke ølbrygging bare en fornøyelse, men en plikt. Snorre skriver om vikingenes julegilder at «En drikk skulle bæres omkring ilden, og den som holdt gildet og var høvding, skulle signe drikken og all blotmaten, først skulle Odins skål komme – de drakk de til seier og makt for kongen sin – og så kom Njords skål og Frøys skål til godt år og fred.»

Fortellingen finner vi Håkon den Godes saga. Håkon var blant de første kristne kongene i Norge. Han var fast bestemt på å kristne Norge. Snorre forteller at «det var hans bud og bønn […] at alle mennesker skulle la seg døpe og tro på én gud, Kristus, Marias sønn, og vende seg bort fra all bloting og hedenske guder.»

Under en rundreise i Norge, ble likevel Håkon invitert på blotegilde på Lade utenfor Trondheim. Verten var ingen ringere enn småkongen Sigurd Jarl. Da det første ølhornet kom på bordet drakk Sigrud en skål for guden Odin. Deretter sendte han ølhornet videre til kong Håkon. Kongen forsøkte å redde seg ved å gjøre korsets tegn over ølhornet før han drakk. En av gjestene spurte mistenksomt hva kongen holdt på med. Sigurd Jarl svarte: «Kongen gjør som alle andre som tror på sin egen makt og styrke, han signer hornet i Tors navn. Han gjorde hammertegnet over det før han drakk.»

Neste prøvelse kom da den kristne kongen ble bedt om å ete hestekjøtt. Kongen nektet. Bøndene ba da kongen drikke litt av suppen. Det vil heller ikke kongen. Til sist gikk han med på å legge leppene rundt kanten på suppebollen som var full av hestefett. Men først la han en linduk over kanten. Som Snorre tørt bemerket: «Men ingen av partene var nøyd med det.»

Snart viste hedningene hvor lite fornøyd de var. Snorre forteller at

«Uttrønderne seilte med fire skip sør til Møre, og der drepte de tre prester og brente tre kirker, og så seilte hjem. Og da kong Håkon og Sigurd Jarl kom inn til Mære med hæren, var bøndene kommet dit, meget mannsterke. Første dag i gjestebudet gikk bøndene på kongen bad ham blote, og lovte at ellers skulle det gå ham ille. Sigurd Jarl gikk imellom og meklet, det gikk da så langt at kong Håkon åt noen biter hestelever, og så drakk han alle de minner som bøndene skjenket i for ham uten å slå kors over dem.»

Kongen beit det i seg, bokstavelig talt, men sverget hevn over hedningene.

En blodig fest for hedenske guder

Det var ikke av ondskap hedningene vill at kongen skulle delta i Midtvinterblotet. Midtvinter var årets viktigste årstid for vikingtidens mennesker. Og den farligste. Vi moderne mennesker har et såkalt mekanisk verdensbilde. Vi vet at Jorda går i bane rundt solen. Årstidsskiftningen er naturlige. Uansett hvor mørk og kald vinteren er, kommer solen og våren tilbake. Tidligere kulturer visste ikke dette. Naturen og årstidene måtte «hjelpes» litt på vei. Hvis ikke ville kanskje vinteren og mørket var evig. Og aller viktigst var det å blidgjøre gudene. Men gudene hjalp ikke menneskene gratis, men krevde ofre. Blodige ofre. Snorre forteller:

«Etter hedensk skikk skulle alle bøndene komme dit hvor hovet var når det skulle være blot, og de skulle ta med seg dit alt det de trengte av mat og drikke så lenge gildet stod på. Alle skulle ha med øl til dette gildet; det ble også slaktet all slags småfe og likeså hester, og alt blodet som kom ut av dem, ble kalt laut, og det som de hadde blodet i, ble kalt lautboller; med lautteinene – de var gjort akkurat som vievannskoster – skulle de farge stallene [altrene] helt røde av blod, og like ens veggene i hovet både innvendig og utvendig, og de skulle skvette dem på menneskene; slaktet skulle de koke til mat for gjestene.»





De forskjellige gudene hadde hvert sitt dyr som ble ofret og spist under Midtvinterblotet. Hesten var helliget Odin, grisen var dyret til krigs- og frukbarhetsguden Frøy og sauen eller geita var Tor sitt dyr.

Hvis gris og sau, får noen til å tenke ribbe og pinnekjøtt, er ikke det helt feil. Da kristendommen overtok for hedendommen, beholdt kirken ofte hedenske tradisjoner og fester, men ga dem et kristent innhold. Det gjorde overgangen lettere. Så selv om Tor, Odin og Frøy, forsvant, fortsatte vi å feire midtvinter og å spise dyrene deres. Og å drikke øl. For å si det litt forenklet og tabloid.

Tradisjonen med å spise hestekjøtt forsvant derimot. Det ble kanskje litt for hedensk. Eller kanskje syntes man hesten var nyttigere som ride- og trekkdyr enn som mat. Sist gang hestekjøtt fikk oppmerksomhet her i landet var i 2013, da det ble avslørt hestekjøtt i lasagna-en fra Findus og First Price.

Olav den Hellige og hæstkuken

En gang på begynnelsen av 1000-tallet var selveste Olav den Hellige på rundreise i Nord-Norge sammen med tre kamerater. En kveld rundt juletider søkte de husly hos en bondefamilie. Det står ikke nøyaktig hvor. Men «på et nes ett eller annet sted» må nesten være Vesterålen. Bondefamilien ante tydeligvis ingen mistanke da det dukket opp fire fremmede. Tvert imot fikk Olav med følge delta i årets helligste ritual på julaften.

Olav forstod snart at bondefamilien ikke var kristne, da kona stolt kom bærende med en pent pyntet tørket hestepenis og satte den på bordet. Deretter gikk penisen, eller volsen, fra hånd til hånd rundt bordet. Den som fikk hæstkuken i hånden, måtte fremsi et grisete vers. Kona på gården kvad:

«Vokst er du Volse og tatt frem, styrket med lin og forsterket med løk; måtte mørnir motta dette offer; men du bonde, ta selv Volse til deg.»

Det er litt uklart hva den siste delen av kvadet betyr. Men kanskje sammenlignet bondekona lemmet til hesten med utstyret til ektemannen. Og sammenligningen falt ikke heldig ut for ektemannen, for å si det slik.

Da volsen kom til Olav var det brått slutt. Han grep hæstkuken og kastet den ut gjennom vinduet. Bondekona styrtet etter for å redde stasen, mens hun kvad:

«Hvem er denne fremmede mannen som gir helligdommen til hundene? Løft meg over dørstokk og terskel for å se om jeg kan redde helligdommen.»

Men det var for sent. Før kona rakk å redde den, hadde hundene spist opp volsen. Ifølge Flatøyboka, ble familien så overbevist av dette, at de snarest omvendte seg til kristendommen.

Spøkelsenes høytid

Det var ikke bare guder og hæstkuker som ble hedret rundt juletider, forteller Snorre: «Noen drakk også ei skål for sine frender, de som var døde og hauglagte, det ble kalt minne.» Dette har fått historikere og arkeologer til å spørre seg om Midtvinterblotet var en fest for de døde, særlig døde forfedre. Det er i hvert fall ingen tvil om at død og uhygge var en del av tidligere tiders jul, noe som har satt spor i sagn og eventyr.

I Asbjørnsen og Moes fortelling «En gammeldags julaften» tar hovedpersonen feil av klokka. Det er fortsatt midt på natta når hun kommer til julegudstjeneste. Likevel er kirken full av folk. Noen av dem drar hun vagt kjensel på. Men alle ser «bleke og underlige ut». Langsomt går det opp for henne at det er de døde som er samlet til julegudstjeneste. Hun stormer mot døren og slipper så vidt fra det med livet. Men på håret:

«Da hun kom ut på kirketrappen, kjente hun de døde tok henne i kåpen; hun slapp taket og lot dem ha den, og skyndte seg hjem så fort hun kunne… Om morgenen da folk kom til kirken, lå kåpen på trappen, men den var revet i tusen stykker.»

En annen levning fra førkristne tider var Åsgårdsreia. Det var et følge av skrømt og trollpakk som red over himmelen med skrik og skrål ved juletider. Mange mente de hadde sett nøkken og huldra blant rytterne. Noen fortalte at en kvinne de kalte Guro Rysserova eller Rompe-Gro ledet følget. Andre mente det var selveste Odin som var anfører for det ville rittet. De som var ute når Åsgårdsreia kom, kunne bli revet opp i lufta og tatt med. Nøyaktig hvor, visste ingen. Men de kom aldri tilbake.

De døde går julebukk

Kulturhistoriker Audun Kjus er leder for Norsk etnologisk gransking ved Norsk Folkemuseum. De arbeider med såkalt immateriell kulturarv. Altså folks minner, erindringer og opplevelser. De står også bak prosjektet og nettstedet minner.no, som samler inn folks minner om alt fra Halloween og hyttekultur, til OL på Lillehammer i 1994. Som forsker på begravelsesskikker og henrettelser, er Kjus også en mann med store kunnskaper om det mørke og uhyggelige. Vi ber ham derfor fortelle litt om den uhyggelige julen. De viser seg at en av de koseligste juleskikkelsene er både eldre og skumlere enn vi trodde.

– En skikkelse oppi dette som er hauggammal er nissen, sier Kjus. Det finnes forskere som mener nissen er en levning etter husguden. Akkurat som romerne dyrket vår norrøne forfedre husguder. Husguden eller Haugbonden var kanskje den som ryddet plassen og bygde den opprinnelige gården.

Mens den moderne nissen som kommer med gaver og Cola hører julen til, var den norrøne nissen på farten hele året. Men også han var mest aktiv før jul, forteller Kjus:

– Som andre skrømt og overnaturlige skapninger var nissen ekstra mye ute i jula. Tiden før de store kristne høytidene var en skummel tid. Det er en lang ventetid og aller farligst like før Kristus kommer og frelser oss. Da gjorde hekser og annet skrømt et siste desperat forsøk på å ta oss før høytiden og frelsen.

I dag er jula barnas tid med Disney og Jul i Skomakergata. Underholdning for barna var viktig i gamle dager også, men på en ganske annen måte enn i dag:

– Tidligere var man ganske hemningsløse når det gjaldt å skremme barna, humrer Kjus. Det var både for moro skyld og det hadde en oppdragende virkning.

Og her kommer Kjus inn på en annen koselig juleskapning. Som kanskje ikke er så koselig:

– Julebukkene ble brukt som barneskremsel. Folk sa «Hvis dere ikke er snille, blir dere sperret inne i kjelleren hos bukkene.» Bukkene kom også nærmere og nærmer huset etter som julen nærmer seg. De holdt øye med om man oppførte seg pent. Hvis barna for eksempel brukte de nye klærne før jul, kunne bukkene komme og skite på dem.

Som om jula ikke var skummel nok som den var, forteller Kjus at folk brukte julaften til såkalte dødsvarsler:

– Hvis man snek seg ut av huset og så inn gjennom et vindu kunne man seg hvem som skulle dø neste år. De satt der uten hode. Du kunne også kaste sko mot døra. Hvis de ble liggende med sålen opp, skulle du dø i løpet av neste år.

Selv mer hyggelig spådomskunst kunne fort bli uhyggelig på Julaften:

– Julestolen var et kjærestevarsel. Du satt frem en stol og tre skåler med brennevin, melk og vann. Den du skulle gifte deg med viste seg og drakk av en av skålene. Drakk den tilkommende brennevin, ble det et rikt ekteskap, melk var sånn passe, men drakk ånden vann, ble ekteskapet fattig. Men det kunne gå enda verre. Kanskje du fikk se din egen likkiste i stedet og da skulle du snart dø.

Audun Kjus mener det er ganske naturlig at folk var opptatt av døden rundt juletider:

–Det å minnes sine egne døde er knyttet til høytidene. Før 1500-tallet var det dessuten vanlig å sette årsskiftet i julen og ikke ved nyttår. Og overgangen til et nytt år, er jo gjerne en tid der man gjør opp regning over det som har vært.

Hedendommen er død, leve hedendommen!

Olav den Hellige nøyet seg ikke med å kaste hæstkuker ut av vinduer. Han ville rense Norge for hedenskapen. Ifølge Snorre fikk helgenkongen nyss om at inntrønderne samlet seg til Juleblot ved Mære for «fred og en god vinter.» Fred var det siste Olav tenkte på. I spissen for hæren toget han mot Trøndelag. Der lot kongen

«hjemsøke de bøndene han trodde hadde hatt mest del i disse tilstelningen… Han omvendte hele folket til den rette tro og satte prester der og lot bygge kirker og vie dem… Av de mennene som han mente var mest skyldige, lot han noen drepe, noen lot han lemleste, og noen dreiv han ut av landet, og noen tok han bøter. Så drog kongen tilbake til Nidaros igjen.»

De som synes denne slutten ble litt mørk, kan trøste seg med at ølet, ribba og pinnekjøttet fortsatt er en arv fra norrøn tid. I hvert fall dersom vi ser litt raust på det. Norden er dessuten det eneste området der vi fortsatt bruker det hedenske navnet på midtvinterfesten. Briter og amerikanere har sin Christmas eller Kristmesse. Fransk- og spansktalende feirer Noël eller Navidad, som begge kommer fra det latinske natalis, som betyr fødsel. Men her nord holder vi fortsatt fast ved det gamle, og ønsker hverandre God Jul!