Eldreomsorgen trenger flere frivillige i Hadsel

Anne Karin Innbjør (MOS) mener det er viktig at frivilligheten blir med i eldreomsorgen, og minnet formannskapet om at det fra nyttår er et krav om at samtlige hjemmeboende demente skal ha et aktivitetstilbud på dagtid. – Vi kan ikke belaste de som er der fra før. De har nok å gjøre, sier Innbjør.