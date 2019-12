Høyesterett satte punktum for ti år gammel kvote-strid

Pluss

Frøybas AS, et fiskeriselskap fra Sogn og Fjordane, saksøkte Fiskeridepartementet med krav om erstatning etter at en kvote ble solgt fra Myre til Vestlandet. Staten mente at kvoten ble forflyttet via at «postkasserederi», men siden staten hadde gitt tillatelse til å flytte kvoten, ble selve kvoteflyttingen stående. Saken i Høyesterett handlet om kjøperen i Sogn og Fjordane i tillegg hadde krav på erstatning.