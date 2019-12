Ny dato for tvistesaken mot byggmester Bob Kenny Larsen

Pluss

12. desember var det klart for rettsak mot byggmester Bob Kenny Larsen i Vesterålen tingrett. Saksøkere var Per Johan og Mariann Jacobsen. Larsen var anklaget for å ha tappet boliglånet han tok opp på vegne av ekteparet Jacobsen i forbindelse med et boligprosjekt. Dette har resultert i store økonomiske vansker for ekteparet Jacobsen.