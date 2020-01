Hadsel kaller foreslåtte fergekutt for uakseptable. Nå vil de ha saken inn for Stortinget

Les forslaget til uttalelse i sin helhet

Kommunedirektørens innstilling Formannskapet vedtar gjennom skriftlig behandling per e-post følgende høringsuttalelse:

«HØRING KUTTFORSLAG FERGERUTE MELBU-FISKEBØL Vi viser til utsendte forslag til kuttforslag for overnevnte fergesamband og Hadsel kommune vil i den anledning komme med følgende høringsinnspill.

Hadsel kommune har lagt opp til en bred høring, annonsert i aviser og på hjemmesider slik at vi har fått inn mange innspill. Likeledes har det vært avholdt folkemøte på Strønstad skole om saken, hvor også fylkesråd for samferdsel, Bent J. Bentzen deltok. Alle innkomne høringsinnspill vedlegges.

Forslaget som er fremkommet er at det skal kuttes to rundturer Melbu-Fiskebøl på formiddagen, henholdsvis 1110- og 1230-avgangene fra Melbu. I tillegg skal de to siste avgangene på kvelden kuttes, henholdsvis 2015- og 2130-avgangen fra Melbu. I den sammenheng må det nevnes at det er kuttet én kveldsavgang for noen år siden. I tillegg til dette foreslås det også kuttet to rundturer i helgene, henholdsvis 0620 og 0750 fra Melbu.

OPPSUMMERING AV HØRINGSUTTALELSEN FRA HADSEL KOMMUNE Kommunen vil først henvise til stortingsbehandlingen da Lofast ble vedtatt og at det der ble fastslått at fergesambandet Melbu-Fiskebøl skulle videreføres. Et kutt på 4050 prosent av datidens tilbud er ikke akseptabelt, og vi mener saken dermed må bringes inn for Stortinget.

Hadsel kommune kan oppsummere konsekvensene av kuttforslagene for fergesambandet Melbu-Fiskebøl som ødeleggende for kommunens mulighet for å kunne tilby de lovpålagte «hjemmetjenester» på Austvågøy og Hinnøya (Fiskebøl– Vågan grense, Fiskebøl–Raftsundbrua–Vågan grense i Raftsundets sørende). Dette vil ikke være mulig å få gjennomført uten en uforholdsmessig stor kostnad, både arbeidsmessig og økonomisk, gjennom å måtte kjøre via Sortland-Gullesfjord–Lofast. Forlenget reisetid cirka 1 time og 15 minutter hver vei for samtlige ansatte i hjemmetjenesten som har sitt bosted/arbeidsplass på Melbu. Det setter kommunen i en uholdbar situasjon og aksepteres ikke.

I et helseperspektiv vil det også bety at det må gjøres endringer i fødetilbudet i Lofoten og Vesterålen. Kvinner fra Lofoten som vurderes å være i risikogruppen selekteres til å føde på Stokmarknes, framfor i Gravdal. I tillegg er fødetilbudet i Lofoten sommerstengt.

For skole og barn/unges/voksnes muligheter for å delta på idretts- og fritidsaktiviteter, blir dette umuliggjort på grunn av nedleggingen av de to siste rundturene. Det samme gjelder de hindringene som det vises til fra menighetsrådet. Næringslivet vil bli skadelidende med at de for eksempel når det gjelder hotell på Melbu og Stokmarknes vil bli frarøvet mulighetene for å tilby overnatting til turistbusser, slik dette praktiseres i dag. Det er i sommersesongen inntjeningen er størst og dette påvirker i stor grad eksistensgrunnlaget for næringen. Fra næringslivet og dets bedrifter vises det til ødeleggende konsekvenser for sine bedrifter og utflyttingsspøkelset henger over disse bedriftene hvis kuttene gjennomføres. Fra Hadsel kommunes side er dette ikke akseptabelt og dette kan ikke gjennomføres slik foreslått fra fylkets side.

Det er spesielt kveldsavgangene som er totalt uakseptabelt å fjerne, sett ut fra de fleste innspill som har kommet inn til kommunen. Likeledes 0750-avgangen på lørdager og søndager.

Samlet sett betyr de store kuttene at regionale myndigheter «straffer» Hadselsamfunnet med at vi nå blir nødt til å se med bekymring på den positive utviklingen vi har i kommunen. Vi kan nevne Nordlaks AS sin satsing på havfarmer, oppbygging av basevirksomhet på Fiskebøl, nybygg av slakteri og stor havneutbygging. Hotellutbygging på Stokmarknes, havnevesenets utbyggingsplaner, stor anleggsvirksomhet og byggevirksomhet med videre.

Kommunen viser også til den planlagte utbyggingen av «testsenter» på Fiskebøl og reguleringsplanen med tilretteleggingen av over 1000 mål industriareal i Fiskebølvika. Skal disse planlagte aktivitetene gi samfunnet full uttelling i form av kompetansearbeidsplasser kan vi ikke fjerne livsnerven som binder samfunnene sammen.

Utøvelse av kommunale tjenester: Fra kommunens ståsted leverer vi blant annet sykepleier-/hjemmetjenester på den delen av Hadsel kommune som ligger på Austvågøya og Hinnøya. Dette innebærer (på Austvågøya) strekningen fra grensen mot Vågan på den ene siden og strekningen til Raftsundbrua på den andre siden. På Hinnøy-siden gjelder dette fra Ingelsfjord-området til grensen til Vågan nederst i Raftsundet.

Tjenesten blir for det meste utført av ansatte som reiser over fra Melbu med fergen og dermed også returnerer med fergen til Melbu etter utført arbeidsdag. Normalt reiser personellet ut klokken 0750 med fergen, og vanligvis er siste retur klokken 2055 fra Fiskebøl. Selvsagt er dette en tjeneste som må tilbys alle dager i året, virkedag som helligdag. Kuttene vil medføre at denne tjenesten ikke kan tilbys slik vi kjenner den i dag. Omkjøring via Lofast vil ta cirka 1 time og 45 minutter fra Fiskebøl til Melbu mot 25-30 minutters overfart i dag. Fra tjenestens ståsted er det først og fremst 0750 avgangene fra Melbu i helgene samt 2055 avgangen fra Fiskebøl på kveldene som gir utfordringer. Det sier seg selv at det ikke er akseptabelt å tilby morgenstell fra i 11-tiden på formiddagen, samt at siste kveldsstell avsluttes i 18-1830-tiden for å ta siste ferge 1920 fra Fiskebøl.

Overnevnte problematikk vil også i stor grad gjøre at utførselen av helsestasjons- og skolehelsetjeneste, hjemmebesøk til nyfødte, deltakelse i ansvarsgruppemøter med videre vil vanskeliggjøres.