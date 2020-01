Han blir ny daglig leder på Bil i Nord

Pluss

Dette bekrefter Andersen overfor VOL.

– Jeg tenker at det blir veldig spennende. Jeg har jobbet her en stund, har mange gode kunderelasjoner og har en masse gode medarbeidere sammen med meg. Dermed blir det ikke en så stor forandring, sier han.

Andersen er per dags dato salgssjef i Bil i Nord, og har jobbet i selskapet siden 2. januar 2007. Dermed har han allerede vært med i driften av selskapet i flere år.

– Har du noen tanker eller visjoner om den videre driften av selskapet?

– Jeg ønsker at vi fortsatt skal være ledende på bil i Vesterålen, at folk skal tenke på oss når de skal bytte bil og fortsette å ha den gode relasjonen til kundene våre som Volvo er kjent for å ha. Vi er også veldig stor på bruktbil, og det er viktig for oss å fortsatt være det, sier Andersen.

Andersen tar over for John Hempel, som starter som daglig leder i Byggesystemer Vesterålen 1. mars.