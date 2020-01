Starter å kartlegge forurensningen ytterligere til uken

Pluss

I desember søkte Jarle Frantzen og Benfra AS om å få godkjent en ny tiltaksplan for eiendommen ved Ånstadsjøen i Sortland. Denne har kommunen nå godkjent og neste uke starter arbeidet med å finne ut hvor store områder som har forurenset grunn.

Det opplyser Frantzen til VOL.

– Vi satser på å komme i gang over helgen med å finne ut hvor store områder det er som har forurenset grunn. Dette må vi gjøre før vi kan starte å miljøsannere. Dette arbeidet kan vi gjøre før vi får en igangsettingstillatelse fra kommunen, sier han.

Har stilt vilkår

Frantzen er daglig leder i Benfra AS, som eier tomta. Kommunen har godkjent tiltaksplanen, men har stilt noen vilkår. Disse kan du se i faktaboksen under.

Sortland kommunes vedtak med vilkår Sortland kommune v/ kommunalsjef plan- og utvikling godkjenner Tiltaksplan for opprydding i forurenset grunn på gnr. 16 bnr. 60 på følgende vilkår: 1. Miljøteknisk tiltaksplan og gravinstruks i rapport Selnes tankanlegg datert 08.12.2019, utarbeidet av Multiconsult skal følges, i tillegg gjelder punktene 2-8 under. 2. Arealer med forurenset grunn skal avgrenses ved prøvepunkt rundt prøvegropene P3-1, P3-4 og P3- 10. Dessuten kartlegges grunnen i området der ny VA-trasé skal ligge. Nye prøver tas til berggrunn og undersøkes også for THC (totale hydrokarboner) i tillegg til BTEX og alifatiske hydrokarboner. 3. Miljøgeolog skal være tilstede når prøver tas og områdebegrensning bestemmes. 4. Ved eventuell fare for utlekking av olje/oljeholdig vann fra masser under transport skal det benyttes tett kasse (supplering av pkt. 8.4 i tiltaksplanen). 5. Graving i forurensede masser skal, så fremt mulig, foregå tørt. Dersom det likevel skulle være vått vær i anleggsperioden eller vann trenger inn i byggegropa skal det infiltreres i grunnen på eiendommen etter at vannet er ført gjennom oljeutskiller. 6. Mellomlagring av forurensede masser i tilstandsklasse 3 eller høyere, skal legges på tett dekke for å unngå spredning eller at forurensede masser blandes med rene masser. Eventuelt vann fra dette skal føres gjennom oljeutskiller før det føres til grunnen. 7. Ved tilbakefylling av rene masser skal disse avgrenses/skilles med fiberduk fra resterende masser. 8. Sluttrapport for terrenginngrepet i forurenset grunn skal leveres senes 3 uker etter at grunnarbeidene er ferdigstilt. Sluttrapporten skal beskrive gjennomføring av tiltaket i henhold til tiltaksplanen inkludert resultater fra avgrensende prøver også fremstilt på kart. Kvitteringer for levering av masser til godkjent mottak skal vedlegges. Område, som er tilbakefylt med rene masser til fjell, skal innmåles og sosifil leveres Sortland kommune sammen med sluttrapport.

Hjemmel for vedtaket: Forurensningsforskriftens kap. 2, opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider.

Kommunen har vurdert det slik at redegjørelsen i tiltaksplanen ikke godkjennes, da de mener at det ikke er tatt tilstrekkelig med prøver. At det tas flere prøver er et av vilkårene som kommunen har stilt. Kommunen har godkjent akseptkriteriene, kommet med noen spesifiseringer og vilkår når det gjelder spredningsrisiko, samt at disponering av forurensede masser godkjennes, men at det må foreligge avtale med godkjent mottak. Eventuelle behov for overvåkning av området, da med tanke på spredning av forurensning, skal vurderes nærmere av miljøteknisk rådgiver.

Frantzen sier at kommunens vurderinger og behandling av saken er helt som forventet.

– De har ikke kommet med ytterligere krav, men har kommet med noen presiseringer i forhold til planene. Jeg er veldig fornøyd med arbeidet de på forurensningsavdelingen til kommunen har gjort, sier han.

