Prisvinnende irsk frisør ville starte året på en annen måte enn ellers – reiste til Sigerfjord

Et møte med sortlandsfrisør Lise Finden i London for snart ti år siden, førte til at den prisvinnende irske frisøren Florin Ghile og familien bestemte seg for å starte det nye tiåret på en hytte i Sigerfjord.