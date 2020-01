Suksess for felles fyrverkeri på Myre

Pluss

– Jeg ønsket å starte en tradisjon med større og mer spektakulært fyrverkerishow på Myre. Et arrangement som kunne samle Øksnes sin befolkning, et tilbud for alle på tvers av alder og andre forskjeller og samtidig et lavterskeltilbud for alle, forteller Morten Helgesen, som er Vesterålens første utdannede pyrotekniker og tidligere omtalt på Vol.