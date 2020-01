Brukte dobbelt så lang tid på klage fra sykehuspasient

Pluss

Fylkesmannen i Nordland er klageinstans for pasienter som mener at det er gjort feil i behandlingen ved sykehusene i Nordland. En klage som Fylkesmannen mottok noen få dager før julaften i 2018, er ennå ikke ferdig behandlet. Det skjer på tross av at både Nordlandssykehuset Vesterålen og pasienten ser ut til å ha vært relativt raske med å sende sine svar til Fylkesmannen.