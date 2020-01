Flere rike nordmenn bosatt i utlandet har tatt kontakt etter Sunday Times-artikkel

Pluss

Mandag møtte også Bø-ordføreren og flere politikere fra Nord-Norge, statsminister Erna Solberg. Intensjonen med møtet, ifølge Pedersen, var å knytte kontakter og jobbe for å bedre distriktspolitikken i nord. Høyrepolitikeren følte at han og de øvrige representantene fikk gehør for sine synspunkter.