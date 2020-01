Mannen ble stoppet på Bjørnfjell. I bilen lå det fem båtmotorer

Pluss

En 49 år gammel mann fra Litauen har sittet varetektsfengslet siden 6. desember 2019, siktet for heleri.

Mannen ble stoppet av tollmyndighetene på grenseovergangen på Bjørnfjell på E10 da han var på vei ut av landet med en bil full av brukte dekk. I bilen viste det seg at det også lå fem båtmotorer.

49-åringen nekter straffskyld, og sier at han ikke var klar over at det var båtmotorer i bilen.

Mannen ble først varetektsfengslet fra Ofoten tingrett, men saken hans er nå overført til Nord-Troms tingrett. Der ble han 3. januar 2020 fengslet fram til 28. januar, da rettssaken mot ham er berammet.

Skulle få 250 euro for jobben

Under fengslingsmøtet kom det fram at litaueren var i Norge for første gang da han ble stoppet av tollinspektører på Bjørnfjell.

Han har forklart at han har vært arbeidsledig i ett års tid hjemme i Litauen, men at han kjører biler til Russland for salg, uoffisielt.

Bakgrunnen for at han kom til Norge var at han hadde lagt ut en annonse om at han søkte jobb som sjåfør. Han skal deretter ha blitt oppringt av en person, og at han skulle få 250 euro for å hente brukte dekk i Norge.

I fengslingsmøtet forklarte 49-åringen at han ble hentet på flyplassen i Tromsø, og kjørt til bilen som han skulle kjøre videre til Litauen med. Overleveringen av bilen skal ha funnet sted utenfor en bensinstasjon i nærheten av flyplassen, ifølge 49-åringen.

Da det ble avdekket ved tollstasjonen at det lå noe under dekkene, fikk han ifølge kjennelsen sjokk fordi han trodde at det bare var dekk i bilen.

Sier han ble brukt

49-åringen sa at han ikke hadde kjennskap til de personene som ga ham oppdraget eller dem han møtte i Tromsø, og dommeren skriver:

«Han ble brukt av disse personene og er frustrert og irritert over dette. Om han hadde hatt kjennskap til at det var fem båtmotorer i bilen ville han ikke kjørt bilen. Han hadde ingen mulighet til å gjøre nærmere undersøkelser av bilen da den var fullstappet med brukte dekk».

Litaueren begjærte seg løslatt, og mente at det er brudd på menneskerettighetene da han ikke har fått ringe familien hjemme i Litauen. Dommeren tok ikke hensyn til dette, og fengslet mannen fram til 28. januar.

iTromsø har vært i kontakt med mannens forsvare, Are Ståle Johnsen, men han ønsker ikke å kommentere saken.