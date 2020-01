Har gitt nær en halv million til Rødt

Pluss

iTromsø skrev i går om tromsøpolitikeren Jens Ingvald Olsen, som i fjor ga 368.000 kroner til partiet. Olsen er pensjonist, får 48.000 kroner fra kommunestyret og 320.000 kroner fra fylkestinget, hvor han er gruppeleder. I summen er det innbakt gruppetillegg og opposisjonstillegg.

Olsen donerer hele summen til partiet.

Gjør det samme

Christoffer Ellingsen i Sortland sier at han gjør som Olsen i Tromsø:

– Det gjelder møtegodtgjørelse, fast godtgjøring som gruppeleder og formannskapsrepresentant. Dette blir lagt til som personlig inntekt og trukket skatt. Jeg overfører rundt 60.000 kroner i året, sier Ellingsen til VOL.

Han sier at Rødt har vedtektsfestet praksisen, som gjelder alle folkevalgte for Rødt. Beløpene endres ut fra hvilke posisjoner og godtgjøringsreglement som gjelder.

– For min del har det derfor vært litt ulikt fra år til år. Jeg har ikke oversikt over hvor mye det utgjør siden jeg ble folkevalgt i 1995, sier Ellingsen.

Han sier at de største summene har kommet som følge av at han ble medlem av formannskapet. Det gir vel 60.000 kroner i året, sier Ellingsen som har gjort et røft overslag og kommer til at den samlede summen ligger på i underkant av 500.000 kroner.

Reagerer på godtgjørelsen

Olsen sier til iTromsø at han synes at det er for lite diskusjon rundt lønningene til politikerne. Hans forbilde er Storfjord-ordfører Knut Jentoft, som i forrige periode var pensjonist.

– Han tok ikke ut lønn fordi han har full pensjon, sier Olsen, som også kritiserer det forrige fylkesrådet i Troms. Der søkte nesten samtlige som gikk av om etterlønn, til tross for at de hadde pensjon eller arbeid å gå til.