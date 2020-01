Tiltalt for kroppskrenkelse i Vesterålen tingrett:

Fornærmede: – Trodde at jeg skulle dø mens dette skjedde

Torsdag startet en to dager lang rettssak i Vesterålen tingrett. To gutter i starten av 20-årene står tiltalt for å ha øvet grov kroppskrenkelse mot en jevngammel gutt høsten 2018.