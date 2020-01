Forsvarer arbeidsplassene i Bodø, men det blir kutt

Pluss

Torsdag forklarte fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) noe av årsaken til at fergesambandet mellom Lofoten og Vesterålen rammes hardere enn andre områder i fylket, men at det også gjøres omstillinger i administrasjonen. På spørsmål fra Vol sier han at det er vanskelig å si hvor mange stillinger som kan bli kuttet i fylkeskommunens administrasjon.