– En fantastisk helg for skisporten

Etter ufyselig vær under gårdagens skirenn i Norgescupen på Lygna i Trøndelag, skinte sola fra skyfri himmel i dag. Trener for Alsvåg IL, og smører for Nordland skikrets Tommy Nordeng, skinner om kapp med sola og oppsummerer helga som en stor suksess.