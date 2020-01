Byggingen av helsehuset på skinner:

Håper på innflytting i Helsehuset rett over påskeferien

Da startskuddet gikk for byggingen av det nye helsehuset på Stokmarknes, håpet prosjektleder Zakarias Chibssa at det ikke skulle dukke opp noen skjær i sjøen. Så har ei skjedd, og han sier til Vol at det planlegges å flytte inn etter påskeferien.