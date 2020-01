Northug-trener hyller Johan Nordeng

Pluss

– Det er oppsiktsvekkende at en som kommer fra et snøfattig distrikt i Alsvåg og Vesterålen vinner et norgescuprenn i langrenn for junior. Spesielt så lenge han ikke har et stort skimiljø og trekke veksler på. Jeg forstår det som Johan har god støtte i familien og lokalmiljøet. Pluss at han er veldig treningsvillig og dedikert. Det er tross alt det viktigste ettersom treningsjobben må gjøres uansett om du bor i nord, sør, øst eller vest. Men den blir enklere dersom man har snø og gode treningsforhold. Det er ofte utfordringen i Vesterålen, sier Kveen.