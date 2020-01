Antall liggedøgn økte fra 31 til 37 for Hadsel, men er likevel blant de flinkeste

Antall liggedøgn for utskrivningsklare pasienter økte med over 500 fra 2018 til 2019. Andøy og Bø økte mest i Vesterålen, fra 69 til 420 og 1 til 67. For Hadsels vedkommende var det på jevnt, fra 31 overliggere til 37.