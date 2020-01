Frykter renteøkning, vil binde 42 millioner i lån

Pluss

Forslaget skal styrebehandles i morgen (onsdag). Jon Arne Mathisen har innhentet råd fra økonomisjefen i Hadsel kommune, som har anbefalt at 30 millioner kroner bør bindes. Hurtigrutens Hus har cirka 70 millioner kroner i rentebærende gjeld. Reglementet sier at mellom 20 og 80 prosent av lånemassen skal være på fastrente. Det gir et intervall på 14-56 millioner kroner.