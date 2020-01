– Jeg har ikke gjort noe for å bli så gammel, men jeg har arbeidet hele livet

Tora Jakobsen er født i 1915 og har overvært to verdenskriger, opplevd at elektrisitet kom i husene og sett den første bilen komme til Bø. – Jeg har sett Norge gå fra å være et fattig land til å bli et rikt land, sier hun.