Bulldozer Maskinlag ett skritt nærmere nytt administrasjonsbygg:

– Det kommer til å bli et stort løft for oss

Sortland kommune har gitt Bulldozer Maskinlag Eiendom AS rammetillatelse for det planlagte nye administrasjonsbygg i industrifeltet på Sortland. Gunnar Hegstad, daglig leder i selskapet, håper at byggingen skal starte i løpet av våren.