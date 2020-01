Grå dag i sort/hvitt

Pluss

Januar 2020 har for det meste bestått av slaps, regn og dårlig føre. Vi som for det meste er vant til at gradestokken kryper nedover denne vintermåneden, har sett langt mellom lyse og klare vinterdager. "Yttersida gjennom ei linse" er en liten bildekarusell fra torsdag 23 januar.