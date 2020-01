Begge sakkyndigrapportene etter rekonstruksjonene av Stig Johansens dødsfall er nå klare

Pluss

I november 2018 ble Stig Johansen funnet død på balkongen til en kamerat. Kameraten innrømmet at de to hadde havnet i basketak og tok ansvaret for Johansens død. Kameraten ble siktet og fengslet, men løslatt sommeren 2019. Noe av bakgrunnen var en rapport fra den internasjonalt anerkjente patologen Jytte Banner. Hun konkluderte med at Johansens død kunne skyldes den sjeldne tilstanden «plutselig død ved fastholdelse.»