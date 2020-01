Tyvstartet med tur til Mars

Pluss

Den offisielle åpningen av de nye 1.400 kvadratmeter store lokalene skjer først 5. mars. Da Andøyposten tittet inn for å sjekke ståa torsdag, kunne NAROM-sjef Arne Hjalmar Hansen og romskip-sjef-Anne Mari Norheim fortelle at de allerede har tjuvstartet bruken. Det første kurset «Fysikken i fokus» er i gang. I klasserommet «Saturn» kan lærer Jørgen Østerport, som årlig kommer med elever fra Mosjøen videregående skole, fortelle at tilbudet etter ombyggingen er veldig bra.